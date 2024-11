Lula almoça com Biden e discute Venezuela, Haiti e combate à fome

RENATO MACHADO

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoçou nesta terça-feira (19) com o americano Joe Biden, pouco após o encerramento da cúpula de chefes de Estado do G20.

Segundo comunicado da Casa Branca, os dois líderes ressaltaram compromisso com a democracia, tanto em seus próprios países, como no exterior. Também teriam concordado em continuar se consultando sobre a situação da Venezuela e “pediram que a vontade democrática do povo venezuelano seja respeitada e o fim da repressão política”, segundo o texto.

Biden então exaltou as ações de Lula para combater a fome e a pobreza. Os líderes revisaram o progresso da Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores, incluindo capacitar os trabalhadores a participar de discussões sobre políticas climáticas e ajudar a garantir uma transição energética justa.

Lula e Biden também discutiram a situação no Haiti, país onde o Brasil já esteve à frente de uma missão de paz da ONU e que está mergulhado numa crise de instabilidade.