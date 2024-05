Lula antecipa Bolsa Família para gaúchos; R$ 416 mi serão pagos nesta 6ª

Ao todo, 620 mil famílias que recebem o benefício serão contempladas; agências da Caixa terão reforço de horário para atendimento

O governo montou uma operação especial para facilitar o acesso ao dinheiro; além de sacar com o cartão do Bolsa Família (foto), o aplicativo Caixa Tem também poderá ser utilizado Roberta Aline/MDS

PODER360 17.mai.2024 (sexta-feira) – 12h08



A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipará para esta 6ª feira (17.mai.2024) o pagamento do Bolsa Família a 620 mil famílias no Rio Grande do Sul que recebem o benefício. Ao todo, o repasse reunirá R$ 416 milhões. Cada beneficiário receberá R$ 672,74.

O governo anunciou, ainda, uma operação especial para facilitar o acesso ao dinheiro transferido. As famílias poderão acompanhar e utilizar o valor por meio do aplicativo Caixa Tem, assim como no cartão do mesmo nome. A orientação é para que apenas os moradores sem acesso ao aplicativo e ao cartão recorram às agências bancárias presenciais.

São 1.065 pontos de atendimento da Caixa, de agências a lotéricas, em operação no Estado. Dos locais, 16 estão com horário extra e abrirão aos sábados e domingos, das 10h às 15h. Leia a lista completa dos endereços aqui.

OUTROS BENEFÍCIOS A antecipação do Bolsa Família para a região integra um grupo de medidas do governo federal para compensar a perda financeira que as famílias gaúchas enfrentam durante as chuvas e enchentes no Estado. Na 4ª feira (15.mai), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que a União oferecerá um vale de R$ 5.100 para 200 mil famílias atingidas pelos temporais.

Outro benefício anunciado foi a possibilidade de saque antecipado do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), no valor de até R$ 6.220.

O Executivo também pretende comprar residências que se enquadrem no padrão do Minha Casa, Minha Vida para quem teve a moradia destruída pelas enchentes. A medida valerá para quem se enquadra nas faixas 1 (com renda familiar de até R$ 2.640) e 2 (de R$ 2.640,01 a R$ 4.400) do programa.