Lula anuncia doação de 2.000 toneladas de carne para o RS

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (esq.) e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (dir.) PR/Ricardo Stuckert – 27.fev.2024

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 20h17



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta 2ª feira (27.mai.2024) a doação de 2.000 toneladas de carne para alimentar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A iniciativa é de empresários do setor, que atenderam a um pedido do petista.

Em seu perfil no X (ex-Twitter), o presidente afirmou que a medida é uma demonstração de que o país tem “solução”. A doação não deve afetar o preço da carne.

O anúncio se deu depois de o presidente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, empresários e representantes do setor participarem de reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, do Conselho de Administração da JBS, estiveram presentes.

A jornalistas, o ministro da Agricultura afirmou que a distribuição dos alimentos deve começar “imediatamente” e que já estão disponíveis para o envio. Fazem parte das doações carnes bovina, suína, de aves e também ovos.

Fávaro anunciou que a equipe do órgão deve ir para o Rio Grande do Sul na 3ª feira (28.mai), para discutir com o ministro da Reconstrução do Estado, Paulo Pimenta, sobre como será feita a distribuição.

Segundo Fávaro, o governo criará uma “estrutura logística permanente” para alimentar a população afetada pelas enchentes.

Ainda de acordo com o ministro, o cálculo feito na reunião com os empresários é de que as 2.000 toneladas de carne devem servir para 6 milhões de refeições. Fávaro disse ainda que o setor não pediu “nada” em troca para o governo e que a doação não deve afetar o preço da carne em outras regiões do país.

Eis a lista de empresas e entidades que participaram da reunião nesta 2ª feira (27.mai):

Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes); ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal); Argus; Astra; Ativa Alimentos; Barra Mansa Alimentos; Beauvallet Brasil; Better Beef; BRF/Marfrig; Comesul; Distriboi; Estrela Alimentos; Frialto; Fribev; Frigol; Frigosul; Frisa; LKJ; Mercúrio Alimentos; Minerva Foods; MSP; Naturafrig; Rio Beef; Supremo Carnes; Valêncio; e Zanchetta Foods.