Lula anuncia instituto federal no Rio de Janeiro durante entrega do ‘Minha Casa, Minha Vida’

Presidente participou da entrega de 832 moradias do programa habitacional em Magé

Ricardo Stuckert/PR

Investimento total nos empreendimentos foi de R$ 52,4 milhões, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã desta terça-feira, 6, da entrega de 832 moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida“, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e de ministros de Estado, o chefe do Executivo fez a entrega simbólica das chaves dos conjuntos residenciais Lírio do Vale e Lotus e exaltou anunciou a construção de institutos federais em Magé e outros municípios da Baixada Fluminense. “Quero avisar que até 2026 vai ter aqui em Magé um instituto federal para formar esses meninos de Magé. Vamos fazer um aqui, um em Belford Roxo, um em São Gonçalo, um em Teresópolis, um no Complexo do Alemão e um na Cidade de Deus, para a gente levar possibilidade dos filhos das pessoas mais humildes a aprender uma profissão”, disse Lula em discurso no evento.

De acordo com o governo federal, o investimento total nos empreendimentos foi de R$ 52,4 milhões, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial do Ministério das Cidades. Os apartamentos possuem 44,87 metros quadrados e apresentam infraestrutura interna e externa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem toda concluída. Ao todo, serão 3.328 pessoas beneficiadas, sendo que 587 famílias que participam do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e receberam os apartamentos por contratos de doação. A prefeitura de Magé também concederá isenção de IPTU e ITBI a todos os moradores do empreendimento. Também nesta terça, o governo Lula entrega 200 unidades habitacionais no município de Paracatu, em Minas Gerais, 152 em Euclides da Cunha, na Bahia, e 144 em Santo Antônio da Posse, no estado de São Paulo. Juntos, os empreendimentos beneficiarão 1.984 pessoas.