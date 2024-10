Lula anuncia Otto Alencar como líder do governo no Senado durante afastamento de Jaques Wagner

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (17), que o senador Otto Alencar (PSD-BA) será o líder do governo no Senado Federal, durante o afastamento de Jaques Wagner para uma cirurgia no tornozelo. A informação foi divulgada por Lula durante o evento de lançamento do programa pé-de-meia no Parque de Exposições de Salvador.

No início do discurso, o presidente revelou que escolheu Otto para suceder Wagner durante o período.

“Eu quero dizer a vocês que eu já escolhi o companheiro Otto para suceder o Wagner na liderança do governo no Senado, porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo”, disse o petista.

O ex-governador da Bahia já tinha indicado na última terça-feira (15) que iria decidir com Lula sobre a nomeação de uma liderança interina do governo no Senado.