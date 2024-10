Lula apoia imposto mínimo para milionários e defende isenção para quem ganha até R$ 5.000

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu apoio à implementação de um imposto mínimo voltado para os milionários. Essa medida tem como objetivo financiar a ampliação da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para aqueles que recebem até R$ 5.000. Lula enfatizou que essa é uma questão de equidade, argumentando que cidadãos com rendimentos mais baixos não deveriam arcar com impostos enquanto os mais ricos se beneficiam de dividendos isentos. “Você não pode fazer com que pessoas que ganhem até R$ 5.000 paguem Imposto de Renda, enquanto caras que têm ação na Petrobras recebam R$ 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto. O que eu quero é fazer sentido da justiça. E eu acho que a gente tem que tirar de alguém”, disse o presidente.

Atualmente, o Ministério da Fazenda está analisando a proposta de um imposto mínimo, que poderia ter uma alíquota variando entre 12% e 15% sobre a renda dos milionários. A intenção é assegurar que haja uma tributação justa sobre os rendimentos mais altos, além de compensar a diferença no ajuste do IRPF, caso o imposto mínimo seja superior ao valor que o contribuinte já pagou. A proposta também considera a possibilidade de excluir algumas rendas isentas, como lucros e dividendos, da base de cálculo do imposto. No entanto, essa questão ainda está em fase de avaliação e discussão.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA