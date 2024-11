Lula após Janja atacar Elon Musk: “Não temos que xingar ninguém”

Horas após a primeira-dama, Janja Lula da Silva, usar o termo “fuck you” — em português, “vai se foder” —, para se referir ao bilionário Elon Musk, durante um evento paralelo ao G20 que tratava de desinformação, nesse sábado (16/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, sem citar a esposa, que “não temos que xingar ninguém”.

“Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não tem para comer”, afirmou Lula.

A declaração foi dada pelo petista enquanto ele discursava em defesa do combate à fome em um festival organizado por Janja no G20, o Festival Aliança Global.

O chefe do Executivo estava no palco do festival ao lado de Janja e na presença de Margareth Menezes, ministra da Cultura, e do cantor Gilberto Gil. Lula prometeu que em 2026 nenhum brasileiro passará fome.

Janja x Musk

Durante uma sessão de debates no G20, Janja xingou o empresário Elon Musk. Na ocasião, a fala da primeira-dama foi interrompida por uma falha no som e ela brincou: “Acho que é o Elon Musk”. Em seguida, ela emendou: “Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk”.

Elon Musk reagiu à fala da primeira-dama em publicações no X. Em resposta a um post, o empresário usou emojis de risada e comentou: “Eles vão perder a próxima eleição”.

Depois, ele compartilhou o vídeo de Janja e escreveu na legenda: “LOL”, expressão em inglês que significa “rindo muito”

A fala também repercutiu entre nomes da oposição ao governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que declaração pode virar um “problema diplomático”.