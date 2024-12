Lula assina nomeação de Galípolo para presidência do BC até 2028

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a nomeação de Gabriel Galípolo para o cargo de presidente do Banco Central (BC), com mandato até 31 de dezembro de 2028. A designação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (30/12).

Ainda na segunda, o presidente Lula recebeu Gabriel Galípolo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada. Logo após o encontro, o petista assinou o decreto de reajuste do salário mínimo para R$ 1.518.

Galípolo assume o comando da autoridade monetária em decorrência do término do mandato de Roberto Campos Neto à frente do BC, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula para presidência do BC e passou por sabatina no Senado Federal em outubro. O futuro chefe da autoridade monetária foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda e atuou como diretor de Política Monetária do Banco Central, cadeira que será assumida por Nilton José Schneider David, atual chefe de Operações de Tesouraria do Bradesco.

Com graduação e mestrado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), será o mais jovem a assumir a presidência do Banco Central neste século, aos 42 anos.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 8 de outubro – O Senado Federal do Brasil realiza a sabatina de Gabriel Galípolo para nomeação como presidente do Banco Central do Brasil, a partir de 2025, sob a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Reprodução/Instagram 2 de 2 Raphael Ribeiro/BCB

Novas nomeações

O presidente Lula também assinou a nomeação de novos diretores do Banco Central. Com os indicados pelo petista, a autoridade monetária terá sete nomes escolhidos pelo atual presidente e dois remanescentes do governo Bolsonaro.

Foram nomeados: