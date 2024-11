Lula avalia nomear senadora Eliziane Gama como ministra para aproximar governo dos evangélicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera a possibilidade de nomear a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) como ministra, em uma estratégia para fortalecer a relação do governo com a comunidade evangélica. A medida, que faz parte de uma provável reforma ministerial prevista para ocorrer após as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, busca reduzir as resistências de setores religiosos ao governo e atrair o público feminino.

Eliziane Gama, que é evangélica e relatou a CPMI do 8 de Janeiro no Congresso, é vista como um nome capaz de representar a Frente Parlamentar Evangélica dentro do governo. Outro nome cogitado é o da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que já foi ministra de Assistência e Promoção Social no primeiro mandato de Lula.

No Palácio do Planalto, a reforma ministerial é dada como certa após as eleições de fevereiro de 2025. Assessores próximos de Lula afirmam que a intenção é fortalecer alianças com a bancada evangélica, que conta com 151 deputados e 19 senadores, a maioria alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

