Lula barra 18 indicações de Bolsonaro para cargos no governo e em embaixadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou 18 indicações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para cargos em órgãos do governo federal e embaixadas no exterior. Os nomes derrubados constam em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 31. As indicações incluem cargos como diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine), chefe da Defensoria-Pública da União; ouvidor de autarquias como a Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Energia Elétrica; e sete embaixadas. As escolhas foram feitas por Bolsonaro e aguardavam aprovação do Senado Federal para oficialização. Dez dos 18 nomes foram apresentados após o segundo turno das eleições de 2022. Até o momento, o governo Lula não indicou os novos escolhidos para os cargos.

Helio Ferraz de Oliveira, indicado a diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine);

Daniel de Macedo Alves Pereira, indicado a chefe da Defensoria-Pública da União;

André Elias Marques, indicado a ouvidor da Agência Nacional de Mineração (ANM);

André Ruelli, indicado a ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel);

Ronaldo Jorge da Silva Lima, indicado à recondução como diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM);

José Mauro Esteves dos Santos, indicado a diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN);

Jefferson Borges Araújo, indicado a diretor da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN);

Luciana Lauria Lopes, indicada a ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq);

Edgar Ribeiro Dias, indicado a ouvidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

João Paulo Dias de Araújo, indicado a ouvidor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

André Chermont de Lima, indicado a embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos;

Miguel Griesbach de Pereira Franco, indicado a embaixador do Brasil na Turquia;

Paulino Franco de Carvalho Neto, indicado a embaixador do Brasil na França;

Sarquis José Buainain Sarquis, indicado à representação do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC);

Reinaldo José de Almeida Salgado, indicado a embaixador do Brasil na Holanda;

Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, indicado a embaixador do Brasil na Grécia;

Hélio Vitor Ramos Filho, indicado a embaixador do Brasil na Argentina;

Fernando Simas Magalhães, indicado a embaixador do Brasil na Itália.