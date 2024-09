Lula busca novo nome para Ministério dos Direitos Humanos e visa deputada Macaé Evaristo

Com a confirmação da indicação de deputada, o Partido dos Trabalhadores ampliaria sua participação no governo, passando a liderar 13 das 39 pastas

Reprodução/Instagram

A expectativa é que a nova ministra traga sua experiência na área da educação



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em processo de escolha de uma nova ministra para o Ministério dos Direitos Humanos, após a saída de Silvio Almeida. A deputada estadual Macaé Evaristo, do PT de Minas Gerais, surge como a principal candidata para assumir a pasta. A decisão sobre a nova nomeação deve ser tomada ainda esta semana, com a expectativa de que Evaristo atenda aos critérios estabelecidos pelo presidente. A demissão de Almeida ocorreu em meio a denúncias de assédio sexual, que ele nega. A escolha de uma mulher negra para o cargo é vista como um passo importante na promoção da diversidade e inclusão no governo. Macaé Evaristo, embora não tenha sido contatada diretamente sobre a possível nomeação, enfatizou que a decisão final pertence ao presidente e ressaltou a relevância do Ministério dos Direitos Humanos.

Com a confirmação da indicação de Evaristo, o Partido dos Trabalhadores ampliaria sua participação no governo, passando a liderar 13 das 39 pastas. Essa mudança reforçaria a presença do PT na administração federal, especialmente em um momento em que a diversidade e a representação são temas centrais na política brasileira. Atualmente, a ministra da Gestão, Esther Dweck, foi designada como responsável interina pela pasta dos Direitos Humanos, enquanto a escolha do novo titular não é finalizada. A expectativa é que a nova ministra traga sua experiência na área da educação, onde já ocupou posições significativas, tanto em Minas Gerais quanto no Ministério da Educação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA