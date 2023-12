Lula cancela compromisso em Brasília e antecipa viagem ao ES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu cancelar a participação dele na abertura do Salão do Turismo, em Brasília, nesta sexta-feira (15/12), para adiantar a viagem que fará ao Espírito Santo. Durante a tarde, o chefe do Planalto participa de inauguração de obra viária concluída com investimentos do novo PAC.

Em território capixaba, estará na cerimônia de entrega da obra viária Contorno Mestre Álvaro – no município de Serra, a cerca de 40 km de Vitória, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho.

O empreendimento foi concluído com investimentos do programa do governo federal, e tem como objetivo facilitar o tráfego na região e reduzir o trânsito e o risco de acidentes.

Lula recebe secretário da OMT No início desta manhã, o presidente sancionou, com vetos, a lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB). A política estabelece regras e garante direitos às pessoas afetadas.

Entre os vetos, está um trecho que prevê aplicabilidade da lei aos eventos anteriores à sanção, ou seja, ela não terá caráter retroativo.

Em seguida, o presidente recebeu o secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, para agenda no Planalto.

Antes da viagem, também está previsto um encontro com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O petista embarca para o Espírito Santo às 12h, cerca de 1h30 antes do previsto.