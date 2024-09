Lula cancela participação em evento do ex-presidente Bill Clinton

Nova York – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a participação em evento com a presença do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. A informação foi antecipada pela CNN e confirmada pelo Metrópoles.

Lula visitaria a Iniciativa Global Clinton, no Hotel Midtown Hilton em Nova York, na tarde desta segunda-feira (23/9). A particiapação do presidente brasileiro na reunião, entretanto, foi cancelada porque protocolos combinados com o Planalto não teriam sido respeitados.

O Metrópoles apurou que o evento ficou mais restrito porque o presidente americano, Joe Biden, decidiu comparecer de última hora e o Serviço Secreto assumiu a segurança do evento, ampliando os protocolos de segurança para além do que havia sido combinado inicialmente.

A equipe americana ainda tentou reverter a situação, para que o presidente Lula participasse do evento, apesar dos desentendimentos das equipes de segurança dos dois países, mas a opção foi pelo cancelamento da participação do brasileiro.

Ainda assim, Lula participa de premiação anual da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates, que também está marcada para esta segunda-feira.

O presidente da República está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar participar da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O petista permanecerá em solo norte-americano até a próxima quarta-feira (25/9)

Mais cedo, Lula participou de encontro bilateral com o primeiro-ministro da República do Haiti, Garry Conille. O chefe do Planalto ainda teve encontros bilaterais com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.