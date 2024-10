Lula cancela participação em live com Boulos poucos dias antes do primeiro turno

Em agosto, presidente da república fez uma breve visita de apenas um dia para pedir votos ao candidato do PSOL, mas a participação do petista na campanha tem sido limitada

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A ausência de Lula em momentos estratégicos da campanha levanta preocupações



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cancelar uma transmissão ao vivo programada para a noite de quarta-feira, dia 2, a poucos dias das eleições. Essa decisão pegou de surpresa a equipe do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, que contava com a “live” como parte de sua estratégia de mobilização digital. O motivo do cancelamento foi um problema técnico no avião que trazia Lula de volta do México. Lula esteve no México para a posse de Claudia Sheinbaum e, durante o mês de setembro, já havia cancelado dois comícios, o que gerou insatisfação entre os apoiadores de Boulos. A equipe do candidato esperava que o presidente se envolvesse mais ativamente na reta final da campanha, especialmente considerando a dificuldade de Boulos em conquistar o eleitorado que apoia Lula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Em agosto, Lula fez uma breve visita de apenas um dia para pedir votos a Boulos, mas a participação do presidente na campanha tem sido limitada. A expectativa da equipe de Boulos agora se volta para uma caminhada programada na Avenida Paulista, que ocorrerá no sábado, um dia antes do primeiro turno das eleições. A ausência de Lula em momentos estratégicos da campanha levanta preocupações sobre o impacto que isso pode ter no desempenho de Boulos nas urnas. A mobilização digital, que era uma das apostas da campanha, fica comprometida sem a presença do presidente, que é uma figura influente entre os eleitores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane