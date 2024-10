Lula chega ao Brasil após enfrentar problema técnico em aeronave

A comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília às 10h12 desta quarta-feira (2), após enfrentar um problema técnico com a aeronave presidencial logo após a decolagem na Cidade do México. A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que houve uma falha que resultou na diminuição da potência do motor, levando a equipe a adotar os procedimentos de segurança necessários. Para garantir um pouso seguro, a aeronave permaneceu sobrevoando a Cidade do México por quatro horas e meia, permitindo que o combustível fosse consumido adequadamente. O pouso ocorreu às 22h16, no horário de Brasília, em uma operação que exigiu atenção e coordenação da equipe de voo.

A bordo da aeronave estavam dezesseis pessoas, incluindo a primeira-dama Janja da Silva e diversos ministros. Após a situação ser controlada, o presidente Lula embarcou em um avião reserva que já se encontrava na Cidade do México. O novo voo partiu por volta das 23h30, com uma parada programada no Panamá antes de seguir para Brasília.

Publicado por Luisa dos Santos

*Reportagem produzida com auxílio de IA