Lula chega ao Congresso para a promulgação da tributária; assista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Congresso Nacional na tarde desta 4ª feira (20.dez.2023) para participar da promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária. Ele está acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) também estão presentes. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preside a sessão solene com deputados e senadores. Visto como o maior impulsionador da aprovação da reforma, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também participa da sessão. Aprovar a reforma tributária em 2023 era uma das prioridades do governo, debatida há 30 anos no Legislativo.

