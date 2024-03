Lula citou trocas na Esplanada em reunião com ministros e fez comparação com 2026

Foto: Reprodução

O presidente Lula 24 de março de 2024 | 17:20

O presidente Lula (PT) citou as trocas que teve que fazer na Esplanada dos Ministérios em 2023 em reunião ministerial realizada nesta semana.

Segundo relatos, no final do encontro, o chefe do Executivo disse que as mudanças realizadas foram difíceis, mas que as vê como algo natural na política —e que todos devem ter essa percepção.

Nesse momento, ele teria feito uma piada, afirmando que em 2026, quando ministros pedirem para deixar os cargos para concorrer às eleições, ele também terá que encarar isso com naturalidade.

Apesar de ter tratado do tema na reunião, a avaliação de membros do governo é que o petista não deve realizar nenhuma troca neste momento.

Victoria Azevedo/Folhapress