Lula cobra compromisso de nações desenvolvidas sobre sustentabilidade em cúpula dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou que a responsabilidade principal no enfrentamento das mudanças climáticas recai sobre as nações desenvolvidas. Segundo ele, essas nações são as principais responsáveis pelas emissões históricas que levaram à atual crise climática. Durante sua participação na cúpula dos Brics, de maneira remota, realizada em Kazan, na Rússia, Lula destacou a urgência de ações mais efetivas e criticou o não cumprimento da promessa de investimento de 100 bilhões de dólares anuais por parte dos países ricos.

Ele ressaltou que é fundamental que esses países assumam um compromisso mais sério e efetivo para mitigar os impactos das mudanças climáticas. O presidente também reconheceu a importância dos países emergentes, como os integrantes dos Brics, no combate às mudanças climáticas e defendeu que a colaboração entre nações é crucial para garantir um futuro sustentável para o planeta. A ação conjunta, segundo Lula, é um passo necessário para enfrentar os desafios ambientais que afetam a todos.

Além disso, Lula mencionou a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada em Belém, no Pará, no ano que vem. Ele acredita que esse evento será uma oportunidade significativa para discutir e implementar estratégias que promovam a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente em nível global.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias