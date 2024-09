Lula cobra Haddad e Tebet para entrega de hospital em Uberlândia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, durante um evento em Uberlândia. Ele enfatizou a importância da entrega completa da ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Lula ressaltou que o foco deve ser o atendimento à população carente, e não agradar figuras como o governador Romeu Zema ou o reitor Valder Steffen Junior. Durante a cerimônia, Lula anunciou a inauguração de 59 dos 249 leitos que estavam previstos na ampliação do hospital. No entanto, ele expressou preocupação com a falta de equipamentos necessários para o funcionamento pleno da unidade. O presidente pediu que o hospital esteja totalmente operacional, garantindo que todos, independentemente de sua condição financeira, tenham acesso a tratamentos adequados.

Além de suas cobranças sobre a entrega do hospital, Lula também aproveitou a oportunidade para criticar a postura de alguns economistas. Ele afirmou que, ao assumirem cargos no governo, esses profissionais tendem a “esquecer” suas promessas e compromissos anteriores. Essa declaração reflete a frustração do presidente com a falta de alinhamento entre as políticas econômicas e as necessidades sociais. A ampliação do Hospital de Clínicas é vista como uma medida crucial para melhorar a saúde pública na região. Lula reiterou que a prioridade deve ser sempre o bem-estar da população, especialmente dos mais necessitados.

