Lula cobra ministro e diz que ato do 1º de Maio foi “mal convocado”

Presidente aproveitou discurso para elogiar os ministros presentes, com exceção de Márcio Macêdo, que teve a atenção chamada por conta do número de pessoas no evento

Durante discurso, Lula disse ter falado com o ministro Márcio Macêdo (foto), da Secretaria Geral da Presidência, de que o governo não havia feito o “esforço necessário” para convocar o ato Reprodução/GloboNews – 1º.mai.2024

Anna Júlia Lopes Mateus Maia 1.mai.2024 (quarta-feira) – 15h16



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta 4ª feira (1º.abr.2024) o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, por causa do ato unificado com centrais sindicais para celebrar o 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalho. Durante seu discurso no palanque, o petista disse que o ato havia sido “mal convocado”.

“Vocês sabem que ontem eu conversei com ele [Márcio Macêdo] sobre esse ato e disse para ele: ‘Ô Márcio, o ato está mal convocado’. O ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar, mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com milhão, mas também se for necessário eu falo apenas com a senhora que está ali na minha frente”, declarou o chefe do Executivo.

Lula aproveitou o seu discurso para elogiar publicamente os seus ministros que estavam presentes, com exceção do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e de Márcio Macêdo, que teve a atenção chamada.

O presidente elogiou o ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, por cuidar da comunicação do governo, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), por estar prestando um “trabalho extraordinário”. No evento, Alckmin usou um boné com o símbolo da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Além desses, Lula também elogiou nominalmente os seguintes ministros:

Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais); André Fufuca (Esporte; Anielle Franco (Igualdade Racial); Cida Gonçalves (Mulheres); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário); e Silvio Almeida (Direitos Humanos). ATO COM CENTRAIS SINDICAIS O presidente Lula participou nesta 4ª feira (1º.mai) de ato unificado com centrais sindicais no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. O ato celebra o 1º de maio, data do Dia Internacional do Trabalho.

Além de Lula e dos ministros de Estado, outras autoridades também marcaram presença. Eis a lista:

Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo; Juruna, secretário-geral da Força Sindical; Ricardo Patah, presidente da UGT; e Sérgio Nobre, presidente da CUT. No evento, os dirigentes sindicais criticaram o Banco Central e pediram para que, nas próximas eleições, os trabalhadores votassem por congressistas menos conservadores. As centrais sindicais atribuem as dificuldades do governo de cumprir suas promessas à presença do Centrão no Congresso Nacional.

Assista ao ato de 1º de Maio com Lula (3h25min):

O evento foi organizado pela CUT, Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Intersindical Central da Classe Trabalhadora.