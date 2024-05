Lula cobra presença de prefeito de oposição em inauguração na Bahia

Sem citar o nome de Marcelo Belitardo (União Brasil), petista classifica ausência como “falta de respeito” e diz que não questionaria partido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou nesta 6ª feira (10.mai.2024) da ausência do prefeito de Teixeira de Freitas (BA), doutor Marcelo Belitardo (União Brasil) durante inauguração de um hospital e de um núcleo pedagógico no município baiano.

“É uma falta de respeito do prefeito não estar aqui agora na inauguração agradecendo ao governador Jerônimo [Rodrigues] que fez o hospital aqui, agradecendo ao Lula pela universidade aqui, pelas escolas técnicas. Eu jamais iria perguntar de que partido ele é, se é torcedor do Bahia ou do Vitória, se é católico ou evangélico. Ele tinha que ter vergonha e estar sentado aqui, porque o que estamos fazendo é para cuidar de vocês”, disse o presidente em tom exaltado. O presidente não mencionou o nome do prefeito.

O petista participou da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e do novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

Belitardo é do grupo do ex-prefeito de Salvador (BA) ACM Neto, adversário do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Durante seu discurso, Lula disse que os baianos deveriam comparar as gestões petistas à frente do Estado com a época em que a Bahia foi governada por Antônio Carlos Magalhães.

“Vocês lembram da Bahia na época do ACM que mandava aqui. Vocês têm que medir a diferença da Bahia depois do PT, depois do Jaques Wagner, do Rui [Costa] e agora com nosso Jerônimo [Rodrigues]. A gente tem que ver o que mudou”,afirmou. Lula disse ainda que o governo federal “não faltará à Bahia em hipótese alguma”.