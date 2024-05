Lula compromete reeleição se repetir erros de Dilma, diz economista

Uma das autoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Selene Nunes diz que o presidente pode sofrer perdas caso comece a fazer “puxadinhos”

PODER360 20.mai.2024 (segunda-feira)



Uma das autoras da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101), a economista Selene Peres Peres Nunes afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode cometer os mesmos erros na economia que o Dilma Rousseff (PT). Segundo ela, a gestão fiscal do petista está parecida com as estratégias adotadas pela ex-presidente, cujo governo foi marcado por um impeachment depois de “pedaladas fiscais”.

Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, Selene Nunes afirmou que o atual presidente pode sofrer perdas nas economias, caso comece a fazer “puxadinhos” nas contas públicas. Conhecida como “mãe da LRF”, a economista atua como secretária de Economia de Goiás.

“Mandato na gestão fiscal, está bem parecido. Se persistir nessa trajetória e começar a procurar ‘puxadinho’, a gente pode chegar a isso [mandato de Lula repetir a gestão Dilma]“, afirmou a economista.

Para Selene Peres Nunes, a repetição do “modelo Dilma” poderia causar consequências em uma possível reeleição de Lula.

“Ainda falta um tempo, mas, mesmo que não seja pelo TCU [Tribunal de Contas da União] ou por mudanças institucionais mais pesadas, pode ser pela própria via eleitoral”, disse.