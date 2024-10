Lula confirma presença em reunião para assinatura do acordo da tragédia de Mariana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta sexta-feira (25), às 9h30, no Salão Oeste do Palácio do Planalto, da reunião de Assinatura de Repactuação do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta de Mariana. O novo acordo tem como objetivo reparar os danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG), ocorrido em 2015. Após o evento, no Salão Leste, os ministros Jorge Messias, da AGU, Marcio Macêdo, da SG, e Alexandre Silveira, do MME, participam de coletiva à imprensa.

Publicado por Matheus Lopes