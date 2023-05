Lula confirma presença no ato de 1º de Maio das centrais sindicais em São Paulo

Nesta segunda-feira, 1º de Maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja a São Paulo para participar do evento em homenagem ao Dia do Trabalhador organizado pelas centrais sindicais. O petista confirmou sua presença em uma publicação no Twitter: “Bom dia. Logo mais estarei em São Paulo, no ato das centrais sindicais no 1º de maio. Ontem anunciamos o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do imposto de renda até R$ 2.640, medidas para valorização de trabalhadores”. Na noite deste domingo, 30, Lula anunciou o aumento de R$ 18 do salário mínimo e a nova faixa de isenção do Imposto de Renda durante seu pronunciamento em rede nacional sobre o feriado. Nos próximos dias, o presidente afirmou que vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para que o salário mínimo seja reajustado todos os anos acima da inflação. “Nossa prioridade é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro. E essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas. Feliz 1º de maio!”, acrescentou Lula em sua rede social.

O evento, realizado anualmente no Vale do Anhangabaú, reúne representantes de diversas organizações como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Intersindical Central da Classe Trabalhadora. O ato começa às 10h e, além da presença do presidente da República, também devem discursar líderes sindicais, figuras de movimentos populares, parlamentares, ministros, autoridades do governo federal e lideranças partidárias.