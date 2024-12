Lula continua na UTI e fará nova cirurgia nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a um novo procedimento na cabeça nesta quinta-feira (12), em um hospital particular de São Paulo. A intervenção visa complementar a cirurgia realizada na terça-feira (10), quando o presidente foi operado para conter uma hemorragia intracraniana.

A necessidade de realizar a cirurgia complementar foi anunciada pela equipe médica do presidente em boletim divulgado na tarde de quarta-feira (11). De acordo com o comunicado, o procedimento incluirá uma “embolização de artéria meníngea média”, uma técnica endovascular. “Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular”, explicou o boletim médico.

O novo procedimento tem duração estimada de cerca de uma hora e será pouco invasivo, conforme informado pelos médicos que acompanham Lula. A operação, marcada para às 7h, será realizada em uma sala de cateterismo, sem necessidade de transferência para o centro cirúrgico. Embora seja um procedimento simples, o presidente precisará ser sedado.

Na quarta-feira (11), Lula continuou internado na UTI, mas teve um dia positivo, recebendo visitas de familiares, caminhando e fazendo fisioterapia. O boletim médico informou que ele “passou o dia bem, sem intercorrências”. Ainda não há previsão de alta, mas a expectativa é que o presidente retorne a Brasília no início da próxima semana.

