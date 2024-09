Lula critica Maduro, mas diz que Brasil não vai romper com a Venezuela

Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a comentar sobre a situação política da Venezuela e, apesar de voltar a não reconhecer a reeleição de Nicolás Maduro, afirmou que não pensa em romper relações com a Venezuela. A declaração aconteceu durante uma entrevista do chefe do Executivo à rádio Difusora, em Goiânia, nesta sexta-feira (6/9).

“A gente não aceitou o resultado das eleições, mas também não vamos romper relações”, declarou o presidente brasileiro, acrescentando que também não reconhece Edmundo González como vencedor do pleito.

Lula ainda se mostrou contrário a pressão internacional contra a Venezuela por meio de sanções e bloqueio econômico.

“Também não concordo com a punição unilateral, o bloqueio. Por que o bloqueio não prejudica o Maduro, o bloqueio prejudica o povo, e eu acho que o povo não deve ser vítima disso”.

O petista ainda falou em tom crítico sobre Maduro, de quem já foi um aliado mais próximo no campo da esquerda sul-americana. “Eu acho que o comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar. Aqui no Brasil, aprendemos a fazer democracia com muito sofrimento”, disse Lula.

A declaração do presidente brasileiro acontece em meio a incerteza de uma conversa entre Lula, Maduro, Obrador e Petro. Na última terça-feira (3/9), o chanceler da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, informou que as diplomacias do Brasil, Venezuela, Colômbia e México trabalhavam para que os quatro líderes discutissem a situação venezuelana por telefone.

Até o momento, no entanto, a comunicação entre os presidentes ainda não aconteceu.

