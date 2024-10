Lula critica ONU por não promover diálogo entre Israel e envolvidos no conflito no Oriente Médio

Para o mandatário, a postura do governo israelense é preocupante, afirmando que “só sabe matar” em vez de buscar soluções pacíficas

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Lula está no México para posso da nova presidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma entrevista realizada no México, expressou sua perplexidade em relação à inação do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) em promover um diálogo entre Israel e os demais envolvidos no conflito do Oriente Médio. Para Lula, a postura do governo israelense é preocupante, afirmando que “só sabe matar” em vez de buscar soluções pacíficas. A situação se agravou com a recente ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, que foi desencadeada após um ataque do Hamas. Além disso, o país também tem realizado operações no sul do Líbano, visando o Hezbollah. Lula criticou veementemente as ações militares de Israel, lamentando a falta de esforços para a paz na região.

Em sua fala, o presidente brasileiro também abordou a questão da repatriação de cidadãos brasileiros que se encontram em áreas de conflito, como o Líbano. Ele destacou que o Brasil está se preparando para realizar operações que garantam a segurança e o retorno desses cidadãos ao país. Antes da posse de Claudia Sheinbaum como nova presidente do México, Lula ressaltou a importância do fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e México. Ele mencionou que o aumento do fluxo comercial entre as duas nações é um sinal positivo para a cooperação bilateral e o desenvolvimento econômico.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA