Lula decreta luto de 3 dias depois de acidente em Vinhedo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também decretou luto no Estado pelo mesmo período; acidente deixou 61 vítimas

Lula já havia anunciado nesta 6ª feira (9.ago) a formação de um “comitê de crise”, em conjunto com o governador de São Paulo Sérgio Lima/Poder360 – 8.jul.2024

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 20h56



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou nesta 6ª feira (9.ago.2024) luto oficial de 3 dias em memória das vítimas do acidente aéreo envolvendo um avião da Voepass em Vinhedo, interior de São Paulo, que resultou na morte de 61 pessoas (57 passageiros e 4 tripulantes). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também decretou luto oficial no Estado pelo mesmo período.

“É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, a partir da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelas vítimas do desastre aéreo, voo 2283, rota Cascavel/Guarulhos, ocorrido no dia 9 de agosto de 2024”, diz a nota da Presidência.

O presidente Lula já havia anunciado a formação de um “comitê de crise”, em conjunto com o governador de São Paulo e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para apoiar as famílias das vítimas.

De acordo com Tarcísio, um gabinete foi montado no local, com a participação de representantes das forças de segurança e salvamento do Governo de São Paulo, do Ministério de Portos e Aeroportos, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), do Governo do Estado do Paraná e de profissionais de assistência social.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também organizou uma equipe para prestar apoio às famílias das vítimas na capital paulista. Em Vinhedo, um posto de comando avançado foi estabelecido a cerca de 100 metros do local do acidente.

Remoção dos corpos Ainda segundo o governador de SP, as equipes das forças de segurança do Estado já iniciaram os trabalhos de remoção dos corpos. Os 3 primeiros já foram retirados do local do acidente e serão encaminhados para a capital.

“O IML (Instituto Médico Legal Central) será fechado para um trabalho exclusivo às vítimas do acidente de Vinhedo. As demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades”, diz o comunicado.

Para auxiliar nas identificações dos corpos, os familiares das vítimas precisam apresentar na sede do IML Central “qualquer exame ou documentação médica” que tenham das vítimas, como exames radiológicos, médicos e/ou odontológicos.

Não houve sobreviventes no acidente. É o mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

Leia a lista com os nomes dos passageiros do voo 2283 (PDF – 73 kB). O avião, um ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de SP, como destino. A Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo informou ao Poder360 que o voo 2283 caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

IMAGENS DO ACIDENTE DA VOEPASS Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Assista ao vídeo da queda (58s):

Assista ao vídeo do avião depois da queda (33s):