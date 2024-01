Lula decreta luto oficial de 3 dias por morte de Zagallo

O decreto foi publicado em edição extra do “Diário Oficial da União”; o tetracampeão mundial morreu aos 92 anos, na 6ª feira (5.jan)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou neste sábado (6.jan.2024) luto oficial de 3 dias no Brasil pela morte do tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos. Nesse caso, todas as bandeiras nacionais em prédios públicos do Brasil, como no Planalto, no Congresso e STF (Supremo Tribunal Federal), devem ser hasteadas a meio-mastro, conforme a lei 5.700, de 1º de setembro de 1971. Lula publicou uma homenagem ao ex-atleta, dizendo que ele era um “exemplo” de brasileiro que não desiste nunca. Eis a íntegra do decreto presidencial (PDF – 1,3 mB).