Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Rita Lee

Medida será publicada no Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira, 9; presidente classificou a artista como um dos ‘maiores e mais geniais nomes da música brasileira’

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO

Cantora Rita Lee durante lançamento do livro “Rita Lee, Uma Autobiografia”, no Conjunto Nacional, na cidade de São Paulo, no dia 16 de novembro de 2016



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou nesta terça-feira, 9, um luto oficial de três dias pela morte da cantora Rita Lee. A medida já foi assinada e será publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

