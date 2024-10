Lula defende ação rápida da Justiça sobre laudo falso que envolve Boulos

O presidente também mencionou ter enfrentado ‘mentirosos’ em sua trajetória política, que disseminaram falsidades na mídia

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Lula expressou seu apoio a Boulos de maneira entusiástica, afirmando que torce por ele como se estivesse apoiando sua própria candidatura



O presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, manifestou a necessidade de uma ação rápida da Justiça em relação ao laudo falso divulgado por Pablo Marçal, do PRTB, que insinuava a ligação de Guilherme Boulos, do PSOL, com o uso de cocaína. Lula fez uma comparação entre Marçal e Jair Bolsonaro, ressaltando o uso de inverdades por ambos. Em uma caminhada na avenida Paulista, que ocorreu um dia antes do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, Lula enfatizou a urgência de um julgamento sobre o caso. Ele acredita que é fundamental que os eleitores tenham clareza sobre a idoneidade do candidato, sem dúvidas sobre sua vida pessoal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O presidente também mencionou ter enfrentado “mentirosos” em sua trajetória política, que disseminaram falsidades na mídia. A Caminhada da Vitória, evento que reuniu apoiadores de Boulos, contou com a presença de aliados, incluindo Marta Suplicy, que é a candidata a vice-prefeita. Lula, por sua vez, tem planos de votar em São Bernardo do Campo no dia seguinte ao evento. Na quinta-feira, Lula participou de uma transmissão ao vivo com Boulos, onde comentou sobre a boa posição do candidato nas pesquisas eleitorais. O presidente Lula expressou seu apoio a Boulos de maneira entusiástica, afirmando que torce por ele como se estivesse apoiando sua própria candidatura. Ele destacou a importância da combinação entre a experiência e a juventude que a chapa representa, o que pode ser um diferencial nas eleições.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane