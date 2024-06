Lula defende cúpula da paz com a participação de Ucrânia e Rússia

Ricardo Stuckert / Presidência da República

1 de 1 Imagem colorida mostra o presidente Lula fazendo um joinha – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da RepúblicaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a posição brasileira de que discussões sobre a guerra na Ucrânia também devem envolver a Rússia, e disse que uma trégua é um dos passos para que negociações de paz sobre o conflito voltem a acontecer. A declaração aconteceu nesta segunda-feira (3/6), durante discurso ao lado do presidente da Croácia, Zoran Milanoć.

“Uma desescalada seria um passo necessário para que as partes possam retomar o diálogo direto”, afirmou Lula. “Apoiamos a realização de uma conferência internacional que seja reconhecida tanto pela Ucrânia como pela Rússia”.

Além disso, o presidente do Brasil rebateu as recentes críticas de Volodymyr Zelensky. Na última semana, o líder ucraniano criticou o governo Lula por “priorizar a aliança com um agressor”, se referindo à Rússia.

Segundo o petista, desde o início da guerra o Brasil “condenou de maneira firma e invasão da Ucrânia pela Rússia”.

