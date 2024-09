Lula destacará urgência climática e reforma da ONU em discurso na Assembleia-Geral 

Presidente do Brasil desembarcou na noite de sábado (21) em Nova York, e discursará neste domingo

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lula está em Nova York para cúpula da ONU



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou a Nova York neste sábado (21) com a intenção de destacar a questão ambiental em seus pronunciamentos. Sua participação na Assembleia-Geral da ONU, marcada para este domingo (22), terá como foco um apelo à reforma da governança global, com ênfase na importância da ONU e do Conselho de Segurança. Essa é a nona vez que o mandatário brasileiro participa da cúpula. O encontro acontece em um momento em que o Brasil enfrenta uma severa estiagem, que resultou em um aumento alarmante de queimadas e em desafios políticos internos, com governadores da oposição exigindo uma resposta mais efetiva do governo federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Lula pretende utilizar a situação dos incêndios como um exemplo da urgência de ações climáticas, enfatizando a responsabilidade dos países desenvolvidos em honrar seus compromissos financeiros para combater o aquecimento global. Contudo, a reforma das instituições internacionais, tanto econômicas quanto políticas, será o foco principal de sua intervenção na ONU. O presidente deve abordar essa temática na Cúpula do Futuro, que será liderada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A agenda ambiental é uma prioridade para Lula, especialmente com a presidência da COP30 se aproximando no próximo ano.

O encontro acontece em um momento em que o Brasil enfrenta uma severa estiagem, que resultou em um aumento alarmante de queimadas e em desafios políticos internos, com governadores da oposição exigindo uma resposta mais efetiva do governo federal. Lula pretende utilizar a situação dos incêndios como um exemplo da urgência de ações climáticas, enfatizando a responsabilidade dos países desenvolvidos em honrar seus compromissos financeiros para combater o aquecimento global.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA