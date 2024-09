Lula determina realização de voo de repatriação de brasileiros no Líbano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou a realização de voo de repatriação de brasileiros no Líbano. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, a operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa, terá a data anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para o voo. O planejamento inicial da Força Aérea Brasileira (FAB) prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que está aberto.

“A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais”, diz comunicado do Itamaraty.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos