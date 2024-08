Lula deve indicar Galípolo ao comando do BC até o fim do mês

Presidente tem conversado com ministros e com equipe econômica sobre decisão; indicação ainda em agosto é vista como forma de esvaziar fim do mandato de Campos Neto

Gabriel Galípolo (foto) endureceu tom sobre a taxa de juros nas últimas semanas, mas movimento tem aval do governo Mateus Mello/Poder360 – 4.jul.2023

Mariana Haubert Mateus Maia 15.ago.2024 (quinta-feira) – 20h08



Integrantes da cúpula do governo avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve formalizar a indicação do diretor de Política Monetária Gabriel Galípolo para a presidência do BC (Banco Central) até o fim de agosto. O timing da decisão é visto como uma forma de esvaziar o fim do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e de preparar o terreno no Senado para a sabatina que o novo indicado precisará se submeter até o fim do ano.

Desde o início de seu governo, em 2023, Lula faz críticas a Campos Neto por 2 motivos principais: ter sido escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por manter a taxa de juros em níveis considerados altos pelo petista. Atualmente, está em 10,5%. O mandato do presidente do BC acaba no fim do ano.

Na 3ª feira (13.ago.2024), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula ainda conversará com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre a sabatina do nome que será indicado pelo petista para o comando da autoridade monetária. O Poder360 apurou, porém, que a conversa não foi marcada ainda e deve ficar para a semana que vem.

Galípolo foi indicado ao cargo por Lula em junho de 2023. Nas últimas semanas, o de Política Monetária divergiu da posição do governo sobre a faixa atual da taxa de juros.

Em 12 de agosto, afirmou que uma eventual elevação da taxa Selic “está na mesa”. Segundo ele, a medida não está 100% descartada e tudo vai depender do indicativo de inúmeras “variáveis”.

A posição divergente, no entanto, é minimizada por integrantes do governo. Avaliam que Galípolo busca obter maior credibilidade perante o mercado financeiro. As recentes declarações, portanto, teriam aval do presidente.

“Temos que ganhar credibilidade. Eu pessoalmente, mas acho que os novos diretores [também], perante o mercado. Até porque a gente é menos conhecido que os diretores que estão lá”, declarou no evento 2º Warren Day, realizado pela corretora Warren Investimentos, em São Paulo, em 12 de agosto.

Em 25 de junho, Lula recebeu Galípolo no Planalto. Discutiram a meta de inflação do país e a regulamentação do sistema contínuo de metas. Haddad também participou do encontro.