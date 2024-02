Lula deve se encontrar com Maduro em viagem à cúpula da Celac

Presidente quer discutir realização de eleições com a participação da oposição e a ofensiva venezuelana pela região de Essequibo

Lula recebeu Maduro em Brasília no final de maio; reunião na Celac seria a 2ª entre os líderes desde que Lula voltou à Presidência da República Sérgio Lima/Poder360 29.maio.2023

PODER360 26.fev.2024 (segunda-feira) – 15h16



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na 6ª feira (1º.mar.2024) à margem da 8ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), em São Vicente e Granadinas, no Caribe.

O brasileiro quer obter a garantia do vizinho de que as eleições presidenciais venezuelanas, que serão realizadas em outubro de 2024, serão transparentes, com a autorização de observadores estrangeiros e com a participação de candidatos da oposição.

No fim de janeiro, por exemplo, o TSJ (Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela) confirmou a decisão que proíbe a líder da oposição a Maduro, María Corina Machado, de ocupar cargos públicos pelos próximos 15 anos. Na época, o presidente brasileiro se calou sobre a decisão.

Lula também pretende tratar da ofensiva de Maduro para anexar a região de Essequibo, que atualmente está no território da Guiana. O encontro não está confirmado, mas diplomatas dos 2 países estão em contato para tentar viabilizá-lo. Se de fato acontecer, será a 2ª vez que os líderes se reúnem no 3º mandato de Lula.