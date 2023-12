Lula discorda da previsão da OCDE para a economia brasileira e promete provar que entidade está errada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou sua discordância em relação à previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a economia brasileira. Durante o programa “Conversa com o Presidente”, Lula afirmou que irá provar que a entidade errou em suas previsões sobre o Brasil. O presidente se mostrou irritado com uma manchete da OCDE que fazia um julgamento negativo da economia brasileira. Lula aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem à OCDE, afirmando que no final do próximo ano irá convidá-los para tomar café e provar que estavam errados em relação às suas previsões para o Brasil. A entidade divulgou recentemente uma estimativa de crescimento de 1,8% para a economia brasileira em 2024, alegando que eventos extremos causados pelas mudanças climáticas estão prejudicando a infraestrutura do país e comprometendo seu crescimento.

Essa estimativa da OCDE é um pouco inferior à previsão da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, que prevê uma expansão de 2,2% para o mesmo período. O Banco Central, por sua vez, estima um crescimento de 1,8% para a economia brasileira no próximo ano. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI) é ainda mais pessimista, prevendo um crescimento de apenas 1,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024. Lula se mostrou confiante em relação ao crescimento do país, destacando os dados e as oportunidades de investimento disponíveis. Ele ressaltou que o dinheiro está circulando gradualmente nas mãos das pessoas, citando o aumento da oferta de crédito pelos bancos públicos. O presidente afirmou estar otimista com o ano de 2024 e pediu para que não lhe peçam para ser pessimista, pois sua experiência de vida o tornou uma pessoa otimista e determinada.