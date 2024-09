Lula discute crescimento econômico e reforma tributária com agências de risco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que se encontrou com representantes de agências de classificação de risco para discutir a atual situação econômica do Brasil. Durante a reunião, Lula enfatizou a necessidade de que essas instituições considerem não apenas a perspectiva do governo, mas também a voz dos trabalhadores. O encontro contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e dos representantes da Moody’s e da Standard & Poor’s. Durante a conversa, Lula ressaltou que as expectativas de crescimento da economia brasileira foram superadas.

Ele citou que o mercado projetava um aumento de apenas 0,8%, enquanto o Brasil alcançou um crescimento de 3%. Essa performance positiva foi destacada como um indicativo da resiliência da economia nacional. O presidente também abordou a importância de manter a estabilidade em diversas áreas, como a fiscal, econômica, política, jurídica e social. Para Lula, esses fatores são essenciais para garantir o sucesso do país e criar um ambiente de previsibilidade que favoreça investimentos e o desenvolvimento econômico.

Além disso, Lula mencionou a reforma tributária como uma das iniciativas que visam proporcionar maior estabilidade ao Brasil. Essa reforma é vista como uma ferramenta crucial para melhorar a estrutura fiscal do país e promover um crescimento sustentável a longo prazo.

