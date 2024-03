Lula discutirá situação de Gaza com Colômbia, Chile e México nesta 6ª

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá, nesta sexta-feira (1º/3), com representantes da Colômbia, Chile e México para discutir a situação da Faixa de Gaza.

A reunião ocorrerá no dia seguinte ao Hamas acusar Israel de matar mais de uma centena de pessoas durante a distribuição de mantimentos no território palestino.

De acordo com a agenda do presidente, Lula discutirá a questão com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro; o ministro das relações exteriores do Chile, Alberto van Klaveren; e a secretária de relações exteriores do México, Alicia Bárcena.

No mesmo dia, Lula ainda tem reuniões bilaterais marcadas com os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Bolívia, Luis Arce. Além disso, Lula também se encontrará com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A agenda é cumprida em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas.

Mais cedo nesta quinta-feira (29/2), o Hamas acusou Israel de matar mais de uma centena de pessoas durante a distribuição de comida na Faixa de Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza informou ainda que 760 pessoas ficaram feridas após soldados israelenses terem disparado contra a população palestina.

“Nesta manhã, caminhões de ajuda humanitária entraram no norte de Gaza. Os residentes cercaram os caminhões e saquearam os mantimentos entregues. Como resultado de empurrões, correria e atropelamentos dos caminhões, dezenas de habitantes de Gaza foram mortos e feridos”, alegaram os militares de Israel.

Guerra A guerra entre Israel e Hamas eclodiu em 7 de outubro, quando o grupo extremista promoveu um ataque surpresa contra o território israelense. A ação deixou 1,2 mil mortos.

Desde então, as Forças de Defesa de Israel empreendem uma ofensiva contra a Faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é dominado pelo Hamas, o conflito deixou mais de 30 mil mortos.