Lula divulga vídeo sobre o aniversário do 8 de Janeiro

Extremistas invadem o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 8.jan.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo neste domingo (7.jan.2024) sobre o aniversário dos ataques extremistas do 8 de Janeiro.

Na publicação, o petista afirma que as “respostas” dadas a “um grupo de pessoas irresponsáveis” que “resolveu dar um golpe” demonstram a construção da possibilidade do Brasil passar pelo século 21 “sem ter golpe de Estado”. Segundo ele, é importante que a sociedade se lembre do 8 de janeiro de 2023 para “poder garantir a democracia”.

“Jamais deveremos esquecer o dia 8 de janeiro de 2023. O dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país. Mas os Três Poderes se sobressaíram e a democracia venceu. E, amanhã, quando completa um ano desse triste episódio, vamos gritar em alto e bom som: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E viva a democracia!”, escreveu Lula em seu perfil no X (ex-Twitter).

EVENTO EM BRASÍLIA Nesta 2ª feira (8.jan.2024), uma cerimônia convocada por Lula para relembrar os atos extremistas deve reunir cerca de 500 convidados no Salão Negro do Congresso Nacional. Estarão presentes os presidentes Rodrigo Pacheco (Senado), Arthur Lira (Câmara) e Roberto Barroso (STF), além de ministros do governo, congressistas e governadores.

Também deve discursar o ministro Alexandre de Moraes. A ideia é que, apesar de possíveis criticas à oposição, os discursos se mantenham na linha de fortalecimento da democracia.

Segundo o governo, cerca de 2.000 policiais militares do Distrito Federal estarão a postos para ajudar na segurança da Esplanada dos Ministérios na data. Haverá também o reforço com 250 homens da Força Nacional nas imediações do Planalto.

Enquanto autoridades e lideranças políticas se reúnem em Brasília durante o evento, sindicatos e frentes populares promovem atos em outros locais do país na mesma data, com o lema “o Brasil se une em defesa da democracia”.