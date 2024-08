Lula diz que a economia brasileira não está “o paraíso”

Presidente critica crescimento econômico da Ditadura Militar e diz que dificuldades políticas atuais estão sendo superadas “dia a dia”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante anúncio de R$ 57,4 bilhões para a indústria farmacêutica desde 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 14.ago.2024

Mariana Haubert 14.ago.2024 (quarta-feira) – 22h39



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 4ª feira (14.ago.2024) que a economia brasileira “não está o paraíso dos paraísos”, mas mencionou dados positivos e disse que, se não é tudo o que o governo queria, “é mais do que se pensava até agora”. Disse ainda que as dificuldades políticas estão sendo superadas “dia a dia” sem “fórmula mágica”, mas com conversa com o Congresso.

“A economia brasileira não está o paraíso dos paraísos, até porque quando cresceu 14% ao ano não era um paraíso. Naquele tempo havia uma diversidade entre a economia e a ideologia, em que a economia crescia a 14% e a juventude era perseguida porque estava tentando derrubar o regime militar. Mas a economia cresceu e, quando ela parou de crescer, o povo não estava mais rico, o povo estava mais pobre”, disse durante evento com a indústria farmacêutica no Palácio do Planalto, em Brasília.

Assista (1min50s):

Lula afirmou que a inflação está controlada, que o salário mínimo está aumentando e que o nível de desemprego chegará ao menor patamar “logo, logo”.

“Se não é tudo aquilo que a gente queria, é mais do que o que a gente pensava até agora”, disse.

O presidente repetiu a frase que tem se tornado cada vez mais comum em seus discursos, de que está vivendo a melhor fase de sua vida, e disse que o momento do país também é “gratificante”.

Também defendeu o papel do Estado como indutor da economia, não como “Estado empresário”, mas que dê condições para que os investimentos possam ser feitos no país.

“Não tem sentido o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] ser um banco que não tem recurso para investimento. Todos os países do mundo têm banco de desenvolvimento que investe para o crescimento econômico, só aqui no Brasil que de repente se achou que o BNDES era um estorvo, que o BNDES estava emprestando dinheiro demais, que não sobrava espaço para os outros. Não é verdade.”

Segundo petista, “tem espaço para todo mundo investir e quanto menos for atrativa a taxa de juros para que as pessoas vivam de dividendo, de especulação, mais dinheiro é necessário para mais investimento”.

Ao falar da articulação do governo, Lula elogiou os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Esses meninos passam horas e horas conversando […] Esse tipo de comportamento é que está fazendo com que a gente tenha aprovado a reforma tributária, até agora uma coisa que a gente sonhava e não conseguia”, disse.

Assista à íntegra da fala de Lula (13min57s):