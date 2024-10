Lula diz que Bolsonaro inventou ser evangélico e que ninguém foi mais de esquerda que Jesus

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – Em comício na noite desta quinta-feira (17) na Bahia, o presidente Lula (PT) mirou o eleitorado religioso e disparou críticas a Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o ex-presidente inventou ser evangélico e não segue os valores cristãos.

“A gente não pode cometer o erro de 2018, quando ao invés de votar no companheiro com a qualidade do [Fernando] Haddad, votou numa coisa, votou numa coisa que ninguém conhecia a não ser por contar mentira e pregar o ódio. Inventou até que é evangélico. Ele não acredita em Deus e não acredita em Deus porque o comportamento dele é de quem não acredita”, afirmou Lula.

As declarações foram dadas em Camaçari (60 km de Salvador), onde Lula participou de um comício do candidato a prefeito Luiz Caetano (PT).

No discurso, Lula fez afagos a candidata a vice-prefeita Pastora Déa (PSB) e disse ter orgulho da chapa ter a participação de uma mulher, negra e pastora evangélica.

“Não tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo.”

Camaçari é a quarta maior cidade da Bahia, berço eleitoral do PT baiano e única cidade do estado em que a eleição foi para o segundo turno.

No primeiro turno, Caetano teve 49,5% dos votos contra R$ 49,1% de Flávio Matos (União Brasil), em uma diferença inferior a 600 votos. Entre os petistas, a presença de Lula é considerada crucial para alavancar a candidatura do aliado, que já comandou Camaçari por três mandatos.

Mais cedo, Lula foi a Salvador para anunciar um investimento de R$ 1,2 bilhão do governo federal, com recursos do Novo PAC, para construção de creches e escolas, além da aquisição de veículos escolares.

Os recursos são para a construção de 94 creches e escolas regulares, além de 62 escolas de tempo integral, atendendo a 39,1 mil alunos. Também serão adquiridos 244 ônibus escolares.

O Ministério da Educação também anunciou a expansão do Pé-de-Meia, programa de bolsas para alunos do ensino médio e uma das principais vitrines do governo Lula, e informou que repassou R$ 382,8 milhões a participantes do programa.

Conforme apontado pela Folha, o programa Pé-de-Meia tem sido relançado diversas vezes mesmo sem a necessidade de novas adesões por parte de secretarias estaduais. O programa foi lançado oficialmente em 26 de janeiro, em Brasília. Depois, foi tema de outras 20 cerimônias oficiais.

O evento teve participação de cerca de 10 mil estudantes da rede estadual, conforme informações da Secretaria Estadual de Educação. No palco, jovens participaram de batalhas de rimas e o locutor puxou gritos de “Olê, olá, Lula, Lula”.