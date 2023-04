Lula diz que CPMI é “por conta do Congresso” e que decidirá sobre GSI na volta

Lisboa e Brasília – O presidente Lula desconversou, neste sábado (22/4), ao ser questionado se apoia a instalação de uma CPI mista no Congresso Nacional para apurar as invasões golpistas do 8 de janeiro no Brasil.

Apesar de seus ministros e parlamentares aliados terem dado declarações a favor da comissão, Lula disse que a CPMI é uma questão interna do Parlamento.

“CPI é por conta do Congresso Nacional. Ele decide quando ele quiser decidir. Faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara. Os deputados decidem.”, disse Lula, em entrevista à imprensa no Palácio de Belém, sede da Presidência da República de Portugal.

O presidente também afirmou que só tomará uma decisão sobre o futuro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) quando voltar da viagem à Europa.

“Sobre o GSI, quando eu voltar, vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil”, afirmou.

Como vem noticiando a coluna, após a queda do general Gonçalves Dias do comando do GSI, o governo passou a discutir a possibilidade de extinção do gabinete.

O tema, porém, não é consenso. Na sexta-feira (21/4), por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio, defendeu a manutenção do GSI sob o comando de um militar.