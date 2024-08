Lula diz que ‘economia não tem loucura’ e que Brasil está pressionado pela inflação americana

Presidente destacou que o preço do dólar também está pressionando a economia

Ricardo Stuckert/PR

Lula em visita a Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA)



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feria (15), que o Brasil está pressionado pelo preço do dólar, mas que há facilidade para redução de taxa básica de juros no Brasil se a taxa dos Estados Unidos diminuir. Lula falou sobre a troca do presidente de Banco Central e disse que haverá mudanças. “Estamos hoje um pouco pressionados pela inflação americana e o valor do dólar. Se os americanos começaram a baixar taxa de juros deles agora em setembro, isso vai fazer com que isso crie no Brasil mais facilidade para baixar [a Selic] to trocando presidente do BC, vou ter que indicar agora porque será substituído no fim do ano. As coisas vão mudando”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Não pode fazer nenhuma loucura. Economia não tem loucura, tem bom senso. Se eu fizer uma loucura e eu perder o controle, a gente vai levar o povo ao desastre. Não quero que inflação volte” também afirmou o presidente, em entrevista a Rádio T, de Curitiba (PR), local onde está para visitar uma fábrica de fertilizantes e a fábrica da Renault. Lula também falou sobre a taxa de juros nessa quarta-feria (15), declarando que baixá-la é uma “briga eterna”.