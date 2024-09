Lula diz que Estado é para quem “não conseguiu inventar uma Microsoft”

Ao receber premiação da Fundação Bill e Melinda Gates por sua luta no combate à fome e à pobreza, na noite desta segunda-feira (23/9), em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o papel do Estado junto aos mais pobres.

“O rico não precisa do Estado. A classe média não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar uma Microsoft”, disse Lula ao lado do bilionário americano que inventou a Microsoft, arrancando risadas da plateia.

O petista citou como exemplos de seus mandatos no combate à fome e à pobreza programas como o Fome Zero e o Bolsa Família, além da política de valorização do salário mínimo.

“O Bolsa Família eu diria, sem medo de errar, que é possivelmente a experiência mais bem-sucedida de combate à fome no mundo”, considerou Lula.

Lula disse achar “louvável” que um empresário como Gates invente uma fundação, mas disse que o que vai resolver o problema da misérie efetivamente não são doações, mas políticas públicas. Nesse sentido, ele propagou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, lançada pela Presidência brasileira no G20 neste ano de 2024.

Exploração do espaço Lula ainda fez referências, sem citar nomes, a bilionários que exploram o espaço enquanto 700 milhões de pessoas no mundo passam fome.

“Os mais ricos do mundo estão construindo foguete e lugar pra morar e não tem. Vão ter que cuidar da Terra, o planeta que nós temos”, prosseguiu.