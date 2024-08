Lula diz que morte de Silvio Santos é o ‘fim de uma era’: ‘Maior personalidade da história da televisão brasileira’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou as redes sociais para prestar uma homenagem para Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado (17) após 17 dias internado. “Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio”, escreveu no X (antigo Twitter). “Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras”, acrescentou. O apresentador morreu neste sábado vítima de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). “Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”, finalizou o mandatário em sua publicação.

