Lula diz que não reconhece Maduro como presidente e que venezuelano ‘deve explicação’

Durante entrevista para a Rádio T, de Foz do Iguaçu (PR), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quinta-feira (15) que “não quer se comportar de forma apaixonada” acerca dos resultados de votação na Venezuela. O mandatário ainda afirmou que Nicolás Maduro deve uma explicação para o Brasil e para o mundo. Ele disse ainda que “ainda não reconhece” a vitória de Maduro mediante as eleições. A oficialização da conquista de Maduro veio um dia após as eleições, que ocorreram em 28 de julho. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, órgão responsável pela verificação dos votos, proclamou a vitória do candidato do PSUV. Durante a entevista, o presidente contou que a relação com o país vizinho “ficou deteriorada”, já que a situação política da Venezuela “está ficando deteriorada”. “Não é fácil e não é bom que um presidente da república de um pais fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Eu mantenho relações com a Venezuela desde quando tomei posse em 2002, tive muita relação com o [Hugo] Chavéz […]. E essa relação ficou deteriorada porque a situação política lá está ficando deteriorada na Venezuela”, afirmou Lula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp