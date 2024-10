Lula diz que “ninguém foi mais de esquerda que Jesus” e que Bolsonaro “inventou ser evangélico”

Em um comício realizado em Camaçari, Bahia, na noite de quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas a Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente “inventou ser evangélico” e que seu comportamento não reflete valores cristãos.

Lula afirmou que Bolsonaro não acredita em Deus, alegando que “ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo” ao citar o compromisso de Jesus com os pobres.

O evento faz parte da campanha para o segundo turno da eleição municipal em Camaçari, onde Lula declarou apoio ao candidato do PT, Luiz Caetano, e à sua vice, a pastora Déa. O presidente destacou o orgulho de ver uma mulher negra e evangélica compondo a chapa.

Além do comício, Lula anunciou um investimento de R$ 1,2 bilhão, parte do Novo PAC, destinado à construção de creches, escolas e aquisição de ônibus escolares na Bahia. O recurso beneficiará cerca de 39 mil estudantes e ampliará o programa Pé-de-Meia, voltado para alunos do ensino médio.

