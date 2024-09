Lula diz que o Brasil não estava preparado para enfrentar incêndios e que há indícios fortes de serem criminosos

Nesta terça-feira (17), Lula reuniu chefes de outros Poderes e autoridades em uma reunião no Palácio do Planalto, para discutir um pacote de medidas contra queimadas e incêndios florestais

Ricardo Stuckert/PR

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião nesta terça-feira (17) no Palácio do Planalto



Em reunião no Palácio do Planalto, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Brasil não está preparado para lidar com os incêndios que atingem diferentes regiões do país. Nesta terça-feira (17), Lula reuniu chefes de outros Poderes e autoridades em uma reunião no Palácio do Planalto, para discutir um pacote de medidas contra queimadas e incêndios florestais.

Além dos ministros do governo Lula, estavam presentes Luís Roberto Barroso (presidentes do Supremo Tribunal Federal), Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados), Rodrigo Pacheco (presidente do Senado), Paulo Gonet (procurador-geral da República), Herman Benjamin (presidente do Superior Tribunal de Justiça) e Vital do Rêgo Filho (vice-presidente do Tribunal de Contas da União).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante o encontro, Lula deu a entender que os focos de incêndio podem ser decorrentes de ações orquestradas, mas não apresentou nenhum indício sobre as supostas ações coordenadas. “O dado concreto é que a mim parece muita anormalidade. Algumas coisas são as de sempre, corriqueira, que pega fogo. A seca é a maior dos últimos tempos, o calor também e está no mundo inteiro”, declarou o presidente.

“Algo me cheira de oportunismo também, sabe, de alguns setores, tentando criar confusão nesse país. O que queremos é autorização para fazer as investigações, cumprir inquéritos, investigar, interrogar porque, sinceramente, se as pessoas estiverem cometendo esse tipo de crime a lei tem que ser exercida na sua plenitude”, defendeu.

O governo federal pretende apresentar depois da reunião um pacote de medidas para enfrentar os incêndios que atingem diferentes regiões do país, destruindo vegetação nativa e despejando fumaças das queimadas nas cidades. Lula repetiu algumas vezes que não poderia “ainda” falar que são ações criminosos os focos de incêndio em diferentes partes do país, mas que há “indícios fortes”. De acordo com ele, as ações podem estar ligadas com interesses políticos.

O presidente reconheceu, ainda, que o Brasil não estava preparado para enfrentar essas situações, e pediu um trabalho conjunto entre os Poderes para enfrentar novas crises climáticas. “O dado concreto é que hoje, no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas. Até 90% das cidades estão despreparadas para cuidar disso. Os Estados são poucos o que estão com preparação, que têm defesa civil, bombeiro, brigadistas quase ninguém tem”, afirmou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira