Lula diz que vai fazer reunião com supermercados para diminuir preços

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai se reunir com atacadistas e produtores de alimentos para discutir os preços de alimentos no Brasil. Ele defende que o aumento da demanda é um dos motivos do aumento de preços no Brasil, além de outros fatores como a alta do dólar e questões climáticas.

“Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o seu poder de compra”, declarou o presidente.

A fala de Lula foi feita em um vídeo gravado e publicado pela primeira-dama, Janja da Silva, neste domingo (26/1). Na gravação, o presidente caminha pela horta da Granja do Torto, uma das residências oficiais em Brasília (DF), enquanto comenta a questão dos preços dos alimentos no país.

Veja o vídeo:

Na última sexta-feira (24/1), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou o tabelamento de preços para forçar a queda nos valores dos alimentos. O preço dos alimentos puxou a alta na inflação de 2024, que fechou o ano em 4,83% – acima da meta projetada pela equipe econômica do governo.